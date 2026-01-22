Europa League heute: Freiburg - Maccabi LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.01.2026 • 15:45 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute Maccabi Tel Aviv. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, empfängt der Sport-Club Freiburg Maccabi Tel Aviv um 18:45 Uhr im Europa-Park Stadion. Es ist das allererste Duell beider Klubs auf internationaler Bühne. Geleitet wird die Partie vom schwedischen Referee Mohammed Al Hakim, der in der laufenden Saison bereits mehrere UEFA-Einsätze verzeichnet hat.

Freiburg - Maccabi LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro

: RTL Nitro Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Der SCF reist mit reichlich Rückenwind aus dem Wettbewerb an: Sieben Heimspiele in Folge konnte Freiburg in der Europa League gewinnen – eine laufende Bestmarke, die in Deutschland zuletzt nur Schalke 04 zwischen 1996 und 1997 überbot. Offensiv ragt Vincenzo Grifo heraus, der in 33 Prozent der Freiburger Partien dieser Saison traf; wenn der italienische Standardspezialist netzte, gewannen die Breisgauer zuletzt zweimal. Ein auffälliger Wert bleibt allerdings die drittschlechteste Erfolgsquote bei langen Pässen (37,9 Prozent) – bemerkenswert, weil Keeper Noah Atubolu mit 160 weiten Bällen mehr als jeder andere Torhüter im Wettbewerb geschlagen hat.

Maccabi Tel Aviv ringt auswärts um Konstanz

Die Bilanz der Gäste in Deutschland liest sich ernüchternd: Vier Mal gastierte Maccabi Tel Aviv bislang hierzulande, vier Mal setzte es Niederlagen – gegen Bremen, Bayern, Frankfurt und Stuttgart. In der aktuellen Europa-League-Saison liegt der Klub zudem mit 18 Gegentoren auf dem letzten Platz dieser Statistik, was bereits einen vereinsinternen Negativrekord bedeutet. Immerhin spricht eine Quote von 80 Prozent für frühe Unterhaltung: In vier von fünf Europa-League-Partien der Israelis fiel mindestens ein Treffer vor der Pause. Auswärts holte Maccabi in den vergangenen fünf KO- oder Gruppenspielen jedoch nur einen Sieg.

Aktuelle Themen: Bundesliga-Kuriosum, Platzverweise und Schlüsselspieler

Freiburg tritt nach dem 2:2 in Augsburg an, einer Partie, die wegen einer kuriosen Verletzungsstory Schlagzeilen machte: FCA-Akteur Kristijan Jakic musste nach einem Treppenrutscher in der Halbzeit ersetzt werden, ehe sein Ersatzmann Elvis Rexhbecaj prompt traf. Für die Breisgauer war es das zweite Spiel in Folge mit Platzverweis – ein Hinweis, der auch für Donnerstag relevant sein könnte, denn in den letzten fünf Heimauftritten des SCF in diesem Wettbewerb gab es stets mindestens eine rote Karte. Während Grifo offensiv gesetzt ist, will Maccabi vor allem die Defensive stabilisieren, um nicht erneut in Unterzahl oder durch frühe Gegentore unter Druck zu geraten. Schiedsrichter Al Hakim und seine Assistenten werden daher ein wachsames Auge auf die Zweikämpfe im Europa-Park Stadion haben.

