Europa League heute: Lille - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.01.2026 • 17:50 Uhr OSC Lille empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, empfängt der OSC Lille den Sport-Club Freiburg in der Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Für beide Klubs ist es die erste direkte Begegnung überhaupt. Lille-Coach Bruno Génésio trifft dabei auf Freiburgs Cheftrainer Julian Schuster, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Damian Sylwestrzak. Die Nordfranzosen bestreiten ihr zwölftes Europapokal-Duell mit einem Bundesligisten – bislang sprang nur ein Sieg heraus: das 3:1 gegen den VfL Wolfsburg in der Champions League 2021.

Europa League heute: So verfolgen Sie Lille - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Trotz einer Serie von fünf Niederlagen in Folge kann sich Lille grundsätzlich auf respektable Europacup-Heimzahlen stützen: Neun der letzten 13 Spiele vor eigenem Publikum wurden gewonnen (2 U, zwei N), in jedem der jüngsten 15 Heimauftritte fiel mindestens ein eigener Treffer. Auffällig ist jedoch, dass der LOSC in den vergangenen drei Heimpartien sowie in den letzten fünf Pflichtspielen insgesamt jeweils das erste Tor kassierte. In 57 Prozent der Europa-League-Auftritte der Nordfranzosen gab es zudem mindestens einen Elfmeter. Gefährlichster Mann ist Hamza Igamane, der in acht Europa-League-Heimspielen bereits sechs Tore erzielte – ein Klubrekord für eine Saison in einem europäischen Wettbewerb.

Freiburgs Frankreich-Quote und aktuelle Bundesliga-Schlagzeilen

Der SC Freiburg reist mit einer starken Bilanz gegen Ligue-1-Vertreter an: Vier Siege und ein Remis aus fünf Europa-League-Duellen, zuletzt ein 3:1 gegen OGC Nizza. In der Fremde blieben die Breisgauer zwar in sieben ihrer 15 Partien ohne Tor, doch wenn sie auswärts trafen, gingen sie nie als Verlierer vom Platz (6 S, zwei U). In der Bundesliga tankte die Schuster-Elf jüngst Selbstvertrauen: Beim 2:1 gegen den 1. FC Köln erzielte Igor Matanovic das entscheidende Tor, nachdem Derry Scherhant früh ausgeglichen hatte. Bereits am Freitag wartet auf Freiburg das Ligaspiel in Kölns RheinEnergieStadion – ein eng getakteter Spielplan, der in Nordfrankreich seine Fortsetzung findet.

Zahlen, Trends und eine Elfmeter-Statistik im Blick

Tore scheinen am Donnerstag programmiert: In den vergangenen vier Partien des OSC Lille fielen jeweils mindestens drei Treffer. Gleichzeitig hat Freiburg bereits 52 Prozent seiner 29 Bundesligatore nach ruhenden Bällen erzielt – ein ligaweiter Spitzenwert, der mit Blick auf Lilles Anfälligkeit bei frühen Gegentoren an Bedeutung gewinnen könnte. Beide Teams bringen zudem klare Muster mit: Während Lille in der Europa League nur eines der letzten fünf Spiele gewann, entschieden die Breisgauer zwölf ihrer 18 Bundesligapartien nach Rückstand noch positiv für sich. Ob Damian Sylwestrzak erneut einen Strafstoß zusprechen muss, bleibt offen – die Statistik spricht angesichts von Lilles vielen Elfmetern in dieser Europa-League-Saison allerdings für entsprechende Szenen im Stade Pierre-Mauroy.

Wird OSC Lille gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird OSC gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: OSC Lille gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: OSC Lille gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.