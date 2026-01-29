Europa League heute: Stuttgart - Young Boys LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 29.01.2026 • 18:00 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute die Young Boys Bern. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart geht mit einer makellosen Heimbilanz in der UEFA Europa League in das Duell gegen die Young Boys (ab 21 Uhr im LIVETICKER): Alle drei Partien in der laufenden Saison wurden in der MHPArena gewonnen – eine Serie, die an die sieben aufeinanderfolgenden Heimsiege im Zeitraum September 2002 bis November 2003 erinnert.

Trainer Sebastian Hoeneß fühlt sich auf internationalem Terrain ohnehin in den eigenen vier Wänden wohl: Sechs seiner sieben Europa-League-Heimspiele (Hoffenheim & Stuttgart) entschied er für sich. Gegen Bern ist die Erinnerung zusätzlich positiv, denn die Schwaben trafen in drei Europapokalduellen bereits zehnmal und gewannen beide Heimspiele klar mit 3:0 (2010) und 5:1 (2024).

Während Stuttgart zu Hause glänzt, haben die Young Boys enorme Schwierigkeiten in der Fremde: Vier der letzten fünf Auswärtsspiele bei deutschen Teams gingen verloren, und saisonübergreifend sprang in den vergangenen 15 europäischen Auswärtspartien lediglich ein Sieg (bei FCSB) heraus. Die Mannschaft von Gerardo Seoane geriet in ihren jüngsten fünf Begegnungen jeweils mit 0:1 in Rückstand und verlor sie allesamt. Auch in dieser Europa-League-Spielzeit kassierte Bern auswärts regelmäßig das erste Tor, was die Statistik von bislang nur sieben Siegen in 57 europäischen Gastauftritten (Siegquote zwölf Prozent) unterstreicht.

Formstarke VfB-Offensive trifft auf anfällige Berner Abwehr

Sebastian Hoeneß kann sich auf mehrere treffsichere Akteure verlassen: B. El Khannouss erzielte in 43 Prozent der Stuttgarter Europa-League-Partien ein Tor, während Joker Deniz Undav bei seinen letzten vier Pflichtspieltreffern stets den Grundstein für VfB-Siege legte. Jamie Leweling, zuletzt Torschütze beim 3:0 in Mönchengladbach, und Rückkehrer Ermedin Demirović verleihen der Offensive zusätzliche Variabilität. Bern musste dagegen in jedem der letzten fünf Spiele den ersten Gegentreffer hinnehmen und zeigte sich auf deutschem Boden wiederholt anfällig – eine Kombination, die Stuttgarts Angriffslust in der MHPArena statistisch begünstigt.

Rahmendaten: Anpfiff, Schiedsrichter und Elfmetertendenz

Anstoß der Europa-League-Partie VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern ist heute, Donnerstag, 29. Januar 2026, um 21:00 Uhr in der MHPArena. Geleitet wird das Spiel vom spanischen Referee Javier Alberola Rojas. In 43 Prozent der Stuttgarter Europa-League-Partien dieser Saison wurde mindestens ein Elfmeter verhängt – ein Detail, das bei der Vorbereitung auf die Begegnung nicht unberücksichtigt bleibt.

Ja, das Spiel wird bei NITRO TV zu sehen sein.

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.