Traumtor gegen den VfB! Ein Detail missfällt Matthäus

Der VfB Stuttgart muss in der Europa League ein Traumtor schlucken. TV-Experte Lothar Matthäus ist vom Treffer begeistert, kritisiert aber auch die Defensive der Schwaben.

Sandro Lauper hat in der Europa League für die Young Boys Bern im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart ein sensationelles Tor erzielt, doch ein Detail in der Stuttgarter Defensive sorgte bei TV-Experte Lothar Matthäus für Verzweiflung.

Es lief die 57. Minute: Nach einer Ecke von Edimilson Fernandes knallte Lauper den Ball mit vollem Risiko aus circa 17 Metern per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 2:2 in den rechten oberen Winkel.

Matthäus: „Weiß nicht, was bei Stuttgartern los ist?“

„Traumtor. Einfach ein tolles Tor“, befand Matthäus bei NITRO. Der Rekordnationalspieler merkte aber auch an, dass Lauper völlig frei zum Schuss kam, von einem Gegenspieler gab es keine Spur: „Da muss einer stehen!“

Dass der Schweizer dermaßen viel Platz hatte, ließ Matthäus keine Ruhe. „Alle im Fünfmeterraum und man sieht den Spieler von den Young Boys ja am Strafraum freistehen. Das wird ja eingeteilt. Also ich weiß nicht was bei den Stuttgartern los ist? Aber das kann man alles vermeiden“, wurde Matthäus deutlich.

Europa League: Chancenwucher beim VfB

Deniz Undav (6.) und Ermedin Demirovic (7.) hatten in einer fulminanten Anfangsphase für den VfB getroffen. In der Folge ließ die Mannschaft von Sebastian Hoeneß jedoch einige Großchancen liegen, was sich in der zweiten Halbzeit rächen sollte.

Armin Gigovic brachte die Gäste mit einem ebenfalls sehr sehenswerten Treffer auf 1:2 heran (42.), Lauper besorgte mit seinem Tor schließlich das zwischenzeitliche 2:2.