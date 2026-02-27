Europa League: Achtelfinal-Termine für Stuttgart und Freiburg fix

SPORT1 27.02.2026 • 20:02 Uhr Die UEFA hat die zeitgenaue Ansetzung der Europa-League-Achtelfinals bekannt gegeben. An diesen Tagen spielen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg.

Das Playoff-Duell mit Celtic Glasgow konnte der VfB Stuttgart für sich entscheiden und steht im Achtelfinale der UEFA Europa League. Wenige Stunden nach der Auslosung wurden nun auch die konkreten Anstoßzeiten festgelegt.

Der VfB Stuttgart empfängt am Donnerstagabend (12.03.) den FC Porto um 18.45 Uhr. Das Rückspiel findet in der darauffolgenden Woche (19.03.) statt. Im Estádio do Dragao wird zur späten Zeit, um 21.00 Uhr, angepfiffen. Beide Spiele wird der Kölner Privatsender RTL übertragen.

Freiburg mit Heimvorteil im Rückspiel

Der SC Freiburg bekommt es im Achtelfinale mit dem belgischen Klub KRC Genk zu tun. Das Hinspiel findet am 12. März um 21 Uhr in Genk statt.