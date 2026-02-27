Newsticker
Europa-League-Auslosung heute LIVE im TV, Stream & Ticker - auf wen treffen VfB und Freiburg im Achtelfinale?

Wer werden die deutschen Gegner?

In der Europa-League-Auslosung am Freitag entscheiden sich die Achtelfinal-Gegner des SC Freiburg und des VfB Stuttgart. SPORT1 begleitet die Zeremonie im Liveticker.
Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß spricht auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Celtic über das Thema Dreifachbelastung.
SPORT1
Die Europa League biegt in die entscheidende Phase ein. Mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg sind gleich zwei deutsche Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert.

Beide Teams blicken ab 13 Uhr gespannt nach Nyon, wo die Paarungen des Achtelfinals ausgelost werden. SPORT1 begleitet die Zeremonie im Liveticker.

Europa League: So können Sie die Auslosung des Achtelfinals heute LIVE verfolgen

TV: Sky Sport News

Stream: RTL+, Uefa.com

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am Freitag werden nicht nur die acht Achtelfinal-Paarungen ausgelost: Auch der weitere Turnierpfad bis zum Endspiel am 20. Mai in Istanbul wird entschieden.

Als Erstes werden jedoch die Top 8 der Ligaphase gemäß ihrer Platzierung in Duos (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) in einem Topf zusammengerührt und auf eine Seite des Turnierbaums gelost.

Im Anschluss werden die acht Duelle zwischen den Top-8-Teams der Ligaphase und den acht Siegern der Playoffs ausgelost. Dabei gibt es – anders als in der Vergangenheit – keine Länderbeschränkung mehr.

Europa League: Termine der K.o.-Phase

  • Achtelfinale: 12. & 19. März
  • Viertelfinale: 9. & 16. April
  • Halbfinale: 30. April & 7. Mai
  • Finale: 20. Mai

Für den VfB Stuttgart geht es nach dem Erfolg gegen Celtic Glasgow auf jeden Fall nach Portugal. Im Achtelfinale wartet entweder der FC Porto oder Sporting Braga.

Der SC Freiburg, der sich schon über die Gruppenphase für das Achtelfinale qualifiziert hatte, trifft entweder auf den FC Bologna oder auf den KRC Genk.

Europa League: Das sind die Top 16

Top 8 der Ligaphase:

  • Olympique Lyon
  • Aston Villa
  • FC Midtjylland
  • Real Betis Sevilla
  • FC Porto
  • Sporting Braga
  • SC Freiburg
  • AS Rom

Sieger der Playoffs:

  • FC Bologna
  • VfB Stuttgart
  • Ferencvaros Budapest
  • Nottingham Forest
  • Celta Vigo
  • Lille OSC
  • Panathinaikos Athen
  • KRC Genk

