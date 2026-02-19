Europa League heute live: Celtic - VfB Stuttgart im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.02.2026 • 06:00 Uhr Celtic Glasgow empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Celtic Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum ersten Mal seit dem Achtelfinale des UEFA-Pokals 2002/03 treffen Celtic Glasgow und der VfB Stuttgart wieder aufeinander. Damals setzten sich die Schotten mit insgesamt 5:4 durch – 3:1 im Celtic Park, 2:3 in Stuttgart.

Bemerkenswert: Wie schon damals sitzt auch heute Martin O’Neill bei den „Bhoys“ auf der Bank. Für den VfB ist es die erste K.o.-Runde in einem europäischen Hauptwettbewerb seit der Saison 2012/13, als die Schwaben Lazio Rom unterlagen. Insgesamt gewann Stuttgart nur eines seiner letzten elf K.-o.-Spiele auf internationaler Bühne.

Europa League heute LIVE: So verfolgen Sie Celtic - Stuttgart

Celtic reist mit breiter Brust in das Heimspiel: Fünf Siege in Serie stehen zu Buche, in jedem der letzten sechs Partien traf das Team nach der Pause. Auch der VfB präsentierte sich zuletzt durchschlagskräftig und erzielte ebenfalls in jedem seiner vergangenen sechs Begegnungen mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit.

Dennoch weist Stuttgarts Historie gegen schottische Klubs erst einen Auswärtssieg auf – ein 2:0 bei den Rangers im November 2009. Celtic wiederum gewann nur eines seiner letzten zehn Heimspiele in K.-o.-Runden großer europäischer Wettbewerbe und verlor die jüngsten vier, jeweils mit mindestens zwei Gegentoren.

Gefahr nach Standards und treffsichere Schlüsselspieler

In der laufenden Europa-League-Saison stellte Celtic besondere Qualitäten bei ruhenden Bällen unter Beweis: Acht Treffer nach Standards bedeuten ligaweit den zweitbesten Wert hinter Midtjylland. Vier der letzten fünf Tore der Schotten resultierten aus drei Eckbällen und einem Elfmeter.

Individuell prägen B. Nygren und R. Hatate das Angriffsspiel der Hausherren – beide trafen jeweils in 38 Prozent ihrer Einsätze im laufenden Wettbewerb. Beim VfB fehlen zwar vergleichbare Einzelstatistiken, doch die konstante Torquote nach der Pause unterstreicht die offensive Gefährlichkeit der Elf von Trainer Sebastian Hoeneß.

Rahmenbedingungen: Anstoß, Schauplatz und Schiedsrichter

Angepfiffen wird die Partie am heutigen Donnerstag, 19. Februar 2026, um 21:00 Uhr im traditionsreichen Celtic Park in Glasgow. Auf der Trainerbank der Gastgeber nimmt Martin O’Neill Platz, während Sebastian Hoeneß bei den Schwaben die Verantwortung trägt. Die Spielleitung übernimmt der belgische Unparteiische Erik Lambrechts.

