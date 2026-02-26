Europa League heute live: VfB Stuttgart - Celtic im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 26.02.2026 • 15:45 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute Celtic Glasgow. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend empfängt der VfB Stuttgart Celtic Glasgow zum Playoff-Rückspiel (ab 18:45 Uhr im SPORT1-Liveticker) der Europa League. Der Anstoß erfolgt in der MHPArena.

Nach dem 4:1-Erfolg in Glasgow laufen die Schwaben mit einem komfortablen Polster auf. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Irfan Peljto aus Bosnien und Herzegowina.

Europa League heute LIVE: So verfolgen Sie VfB Stuttgart - Celtic im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro, RTL

: RTL Nitro, RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Stuttgart hat noch nie ein Heimspiel in einem europäischen Hauptwettbewerb gegen eine schottische Mannschaft verloren (4 Siege, zwei Unentschieden) – darunter ein 3:2 gegen Celtic im Februar 2003.

Insgesamt gewannen die Schwaben alle vier bisherigen Heimauftritte dieser Europa-League-Saison. Für Celtic liest sich die Bilanz in Deutschland deutlich ernüchternder: In 16 Europapokal-Partien blieben die Glasgower sieglos (4 Remis, zwölf Niederlagen). In Auswärtsspielen der K.O.-Runde wartet der Klub sogar seit April 2003 auf einen Erfolg.

Torreiche Serien und Stuttgarter Schlüsselspieler

Die jüngsten Partien beider Teams versprechen viele Treffer: In den letzten fünf VfB-Spielen und den vergangenen vier Celtic-Partien fielen jeweils mindestens drei Tore.

Stuttgart traf in den letzten acht Begegnungen stets nach der Pause und erzielte in den vergangenen drei Pflichtspielen in beiden Halbzeiten mindestens einmal.

Herausragend präsentierte sich Bilal El Khannouss, der im Hinspiel als jüngster Doppelpacker seit Mario Gomez für Furore sorgte und inzwischen fünf Europa-League-Saisontore aufweist.

Sturmkollege Ermedin Demirović erlebte jüngst ein Wechselbad der Gefühle: Drei vermeintliche Treffer wurden dem Bosnier in Heidenheim aberkannt – der DFB verteidigte die VAR-Entscheidungen –, doch wenn Demirović zu Hause trifft, gewann der VfB seine letzten vier Heimspiele.

Wird VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro und auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird VFB gegen CEL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow im Liveticker bei SPORT1.