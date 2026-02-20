Europa League: Stuttgart-Stürmer trifft und vergießt traurige Tränen

David Funk 20.02.2026 • 08:39 Uhr Trotz des 4:1-Siegs und einem späten Treffer vergießt VfB-Akteur Tiago Tomás Tränen. Die Situation hat einen traurigen Hintergrund.

VfB-Stürmer Tiago Tomás brach unmittelbar nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart über Celtic Glasgow in der Europa League in Tränen aus. Seine Mitspieler nahmen den Stürmer umgehend in den Arm und spendeten Trost. Kurz zuvor hatte der Angreifer noch seinen ersten Treffer seit Mitte Dezember und Verletzungspause erzielt.

Der traurige Hintergrund ist der Tod seines Vaters Jorge Anfang Januar. Sein Vater, der früher als Profi-Basketballer bei Benfica Lissabon aktiv gewesen war, galt als großes Vorbild für seinen Sohn, wie er einmal in einem Interview erklärte.

VfB: Trost und Kraft für Tomas

Tomás hatte in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:1-Endstand besorgt. Für VfB-Trainer Hoeneß ein zwiegespaltener Moment, wie er bei RTL erklärte, nachdem er eigentlich zunächst aufs Spielfeld zu seinem Torschützen rennen wollte: „Ich wollte zunächst zu Tiago, weil ich mich für ihn besonders freue und wollte mit ihm jubeln. Aber sehr gut, dass ich es nicht gemacht habe. Einerseits hätte es vermutlich Gelb gegeben, andererseits wäre es jetzt auch zu viel gewesen für diese Situation.“