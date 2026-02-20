Europa League: Stuttgart-Stürmer trifft und vergießt traurige Tränen

VfB-Stürmer Tiago Tomás brach unmittelbar nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart über Celtic Glasgow in der Europa League in Tränen aus. Seine Mitspieler nahmen den Stürmer umgehend in den Arm und spendeten Trost. Kurz zuvor hatte der Angreifer noch seinen ersten Treffer seit Mitte Dezember und Verletzungspause erzielt.
VfB-Stürmer vergießt traurige Tränen
Der traurige Hintergrund ist der Tod seines Vaters Jorge Anfang Januar. Sein Vater, der früher als Profi-Basketballer bei Benfica Lissabon aktiv gewesen war, galt als großes Vorbild für seinen Sohn, wie er einmal in einem Interview erklärte.
VfB: Trost und Kraft für Tomas
Tomás hatte in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:1-Endstand besorgt. Für VfB-Trainer Hoeneß ein zwiegespaltener Moment, wie er bei RTL erklärte, nachdem er eigentlich zunächst aufs Spielfeld zu seinem Torschützen rennen wollte: „Ich wollte zunächst zu Tiago, weil ich mich für ihn besonders freue und wollte mit ihm jubeln. Aber sehr gut, dass ich es nicht gemacht habe. Einerseits hätte es vermutlich Gelb gegeben, andererseits wäre es jetzt auch zu viel gewesen für diese Situation.“
Bereits am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln waren dem Angreifer nach Abpfiff Tränen in die Augen geschossen. „Nach der langen Zeit, die er nicht auf dem Platz war, sind da die Emotionen hochgekommen. Die Jungs haben versucht ihn zu trösten und Kraft zu geben“, hatte seiner Trainer damals verlauten lassen.