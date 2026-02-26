Newsticker
Europa League>

So geht es für den VfB Stuttgart in der Europa League weiter

SPORT1
Der VfB Stuttgart steht im Europa-League-Achtelfinale. Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel verloren die Schwaben zwar das Rückspiel mit 0:1, für das Weiterkommen reichte dieses Resultat dennoch.

Im Achtelfinale bekommt es der VfB nun in jedem Fall mit einem Gegner aus Portugal zu tun. Dort wartet der FC Porto oder Sporting Braga auf den DFB-Pokalsieger des vergangenen Jahres. Zudem steht fest: Das Hinspiel trägt der VfB in der heimischen Arena aus, das Rückspiel findet in Portugal statt.

Europa League: Auslosung am Freitag ab 13 Uhr

Am Freitag ab 13 Uhr werden im schweizerischen Nyon die genauen Achtelfinal-Paarungen ausgelost. Auch der weitere Turnierpfad bis zum Endspiel am 20. Mai in Istanbul wird im Anschluss feststehen.

Als Erstes werden jedoch die Top 8 der Ligaphase gemäß ihrer Platzierung in Duos (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) in einem Topf zusammengerührt und auf eine Seite des Turnierbaums gelost.

Im Anschluss werden die acht Duelle zwischen den Top-8-Teams der Ligaphase und den acht Siegern der Playoffs ausgelost. Dabei gibt es – anders als in der Vergangenheit – keine Länderbeschränkung mehr.

Freiburg im Achtelfinale gesetzt

Der SC Freiburg steht ebenfalls im Achtelfinale, als eines der besten acht Teams der Ligaphase konnten die Breisgauer die Playoffs überspringen. Welche zwei Teams potenzielle Achtelfinal-Gegner für die Badener werden, entscheidet sich erst am Abend.

Der FC Bologna empfängt zuhause das norwegische Team Brann Bergen, parallel tritt Dinamo Zagreb beim KRC Genk an. Die jeweiligen Sieger der Paarungen sind mögliche Freiburg-Gegner im Achtelfinale. Der Sport-Club hat in jedem Fall das Heimspiel im Rückspiel.

Mögliche Gegner der deutschen Teams

  • VfB Stuttgart: FC Porto oder Sporting Braga
  • SC Freiburg: FC Bologna/Brann Bergen oder KRC Genk/Dinamo Zagreb

