Europa League heute: Genk - Freiburg LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 12.03.2026 • 18:00 Uhr KRC Genk empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 21 Uhr in der Cegeka Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute rollt der Ball in der Cegeka Arena, wenn KRC Genk den Sport-Club Freiburg zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League empfängt (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Auf der heimischen Bank nimmt Genks Trainer Nicky Hayen Platz, während beim Bundesligisten Julian Schuster die Kommandos gibt.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Chris Kavanagh aus England. Für die Belgier ist es das neunte Duell mit einem deutschen Klub in einem europäischen Hauptwettbewerb, für Freiburg hingegen die Premiere gegen ein Team aus Belgien.

Europa League heute im TV: So verfolgen Sie Genk - Freiburg LIVE

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber können selbstbewusst auftreten: In den zehn Europa-League-Partien dieser Saison hat Genk bereits 17 Treffer erzielt, 16 davon in den letzten sieben Begegnungen. Besonders im Blickpunkt steht Daan Heymans, der in einem Drittel der Genker Partien getroffen hat und mit vier Toren sowie vier Vorlagen ligaweit an der Spitze der Scorerliste steht. Auch Zakaria El Ouahdi sorgt für Torgefahr: Immer wenn er in dieser Europa-League-Saison einnetzte, gewann Genk am Ende. Dass in jedem der vergangenen sechs Genk-Spiele mindestens drei Treffer fielen und stets schon in der ersten Halbzeit ein Tor fiel, unterstreicht die Offensivkraft der Belgier.

Freiburgs internationale Auswärtsbilanz

Freiburg reist mit gemischten Vorzeichen nach Flandern. In sieben Auswärtsspielen einer europäischen K.-o.-Phase traf der Sport-Club nur einmal – beim 4:1 in St. Gallen 2001 – und blieb sechs Mal torlos. Hinzu kommt, dass in den letzten sieben Freiburger Auswärtspartien dieser Europa-League-Saison vor der Pause kein Treffer fiel, was dem Offensivspektakel Genks entgegensteht. Historisch betrachtet hatten deutsche Vereine in diesem Wettbewerb meist die Nase vorn: Sechs der sieben bisherigen K.-o.-Duelle gegen belgische Vertreter gingen an Bundesligisten. Genks einziger Sieg gegen einen deutschen Klub datiert aus dem Oktober 1998, als der MSV Duisburg mit 0:5 in der Cegeka Arena unterging.

Grifo kann an Petersen vorbeiziehen

In der Bundesliga trennte sich Freiburg am Wochenende 3:3 von Bayer Leverkusen – ein Spiel, das nicht nur wegen Alejandro Grimaldos Frust über seine fünfte Gelbe Karte Schlagzeilen machte. Für Freiburg besonders erfreulich: Vincenzo Grifo traf erstmals nach elf Pflichtspielen wieder und egalisierte mit seinem 105. Vereins­tor den Rekord von Nils Petersen. Der Deutsch-Italiener berichtete anschließend von motivierenden Worten des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw. Trainer Julian Schuster setzt in Genk auf Grifos gerade wiederentdeckte Torgefahr. Ob Freiburg seine Auswärtsflaute in Europa beenden kann, entscheidet sich am Donnerstagabend unter den Flutlichtmasten der Cegeka Arena.

Wird KRC Genk gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird GNK gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL im TV und bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: KRC Genk gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: KRC Genk gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.