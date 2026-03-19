Europa League heute live: Freiburg - Genk im TV, Livestream & Liveticker

SPORT1 19.03.2026 • 15:45 Uhr Der SC Freiburg empfängt heute in der Europa League den KRC Genk zum Achtelfinal-Rückspiel. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt der Sport-Club Freiburg KRC Genk im Europa-Park Stadion zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Auf der Trainerbank der Breisgauer steht seit dieser Saison Julian Schuster, während die Belgier von Nicky Hayen betreut werden.

Die Spielleitung übernimmt der englische FIFA-Referee Michael Oliver. Nach dem 0:1 im Hinspiel braucht Freiburg einen Sieg, um das Viertelfinal-Ticket doch noch zu lösen.

Europa League heute live: So verfolgen Sie Freiburg – Genk im TV, Livestream, Ticker

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Freiburg geht ohne die jüngst imposante Heimbilanz in das Duell: Die 1:0-Niederlage gegen Union Berlin beendete eine Serie von 16 ungeschlagenen Pflichtspielen im eigenen Stadion. In der Europa League gab es zudem zwei Niederlagen in Folge – eine dritte Pleite hintereinander in einem europäischen Hauptwettbewerb hat es für den Sport-Club noch nie gegeben. Genk reist dagegen mit Selbstvertrauen an: Die Belgier gewannen das Hinspiel und blieben dank eines späten Treffers von Top-Scorer Zakaria El Ouahdi auch im Jahr 2026 in allen Europapokal-Partien siegreich.

Historie und Statistik: Genks Deutschland-Fluch, Freiburger Außenseiterrolle

Das Hinspiel war das erste Pflichtduell der Freiburger gegen ein belgisches Team – und endete aus Sicht der Schuster-Elf mit 0:1. Genk wartet indes weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in Deutschland (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Gelingt den „Smurfs“ dennoch ein Erfolg, wäre es nach 2000/01 (gegen den FC Zürich) erst das zweite Mal, dass die Limburger beide Partien einer K.-o.-Runde gewinnen. Auf Freiburger Seite gilt es, den Lauf von El Ouahdi zu stoppen: Vier Europa-League-Treffer stehen beim 21-Jährigen zu Buche, jedes Mal erzielte er den entscheidenden Siegtreffer.

Schlüsselduelle: El Ouahdi trifft auf Freiburger Defensive um Ginter

Julian Schuster dürfte erneut auf das Innenverteidiger-Duo um Matthias Ginter setzen, um Genks Konter über El Ouahdi und Joseph Paintsil einzudämmen. Im Mittelfeld soll Kapitän Maximilian Eggestein die Balance zwischen Pressing und Spielaufbau finden, nachdem Freiburg gegen Union trotz 70 Prozent Ballbesitz kaum zu klaren Chancen kam. Auf der Gegenseite steuert Nicky Hayen ein 3:4-3, in dem Abwehrchef Mujaid Sadick die Schaltstation für schnelle Umschaltmomente bildet. Mit Michael Oliver pfeift ein Unparteiischer, der für eine eher großzügige Linie bekannt ist – ein Detail, das beide Teams bei der Zweikampfführung im Hinterkopf behalten dürften.

Wird Sport-Club Freiburg gegen KRC Genk heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Europa League heute: Wo wird SCF gegen GNK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Sport-Club Freiburg gegen KRC Genk im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen KRC Genk im Liveticker bei SPORT1.