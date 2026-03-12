Europa League heute: VfB Stuttgart - Porto LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 12.03.2026 • 15:45 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den FC Porto. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute rollt der Ball in der Stuttgarter MHPArena, wenn der VfB Stuttgart und der FC Porto ihr erstes direktes Duell in einem europäischen Wettbewerb austragen (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).

Sebastian Hoeneß nimmt dabei auf der Stuttgarter Trainerbank Platz, während bei den „Drachen“ Francesco Farioli die Anweisungen gibt. Geleitet wird die Partie vom litauischen Schiedsrichter Donatas Rumsas.

Europa League heute im TV: So verfolgen Sie Stuttgart - Porto LIVE

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

In den letzten sieben Pflichtspielen des VfB fiel jeweils mindestens ein Treffer vor der Pause, zuletzt gelang das auch dank des treffsicheren Deniz Undav, der in den vergangenen zwei Pflichtauftritten jeweils ein Tor erzielte.

Trotz dieser Offensivlust wartet der Bundesligist seit acht Heimbegegnungen in den K.o.-Runden großer europäischer Wettbewerbe auf einen Sieg (drei Remis, fünf Niederlagen). Positiv stimmt Hoeneß, dass seine Mannschaft in den jüngsten fünf Ligapartien diszipliniert agierte und dabei stets unter vier Verwarnungen blieb.

Portos Auswärtsbilanz und Elfmeter-Trend

Der FC Porto reist mit einer ambivalenten Bilanz an: Nur eines der letzten 21 Auswärtsspiele in der K.o.-Phase europäischer Hauptwettbewerbe wurde gewonnen – im April 2021 mit 1:0 beim FC Chelsea. In der laufenden Europa-League-Saison wurde in der Hälfte aller Porto-Partien mindestens einmal auf den Punkt gezeigt.

Zudem hat das Team aus dem Norden Portugals seine vergangenen drei Europapokalduelle gegen deutsche Klubs ohne Gegentor gewonnen, darunter zwei Champions-League-Siege über Bayer 04 Leverkusen im Oktober 2022 und ein 2:0 bei der TSG Hoffenheim im Oktober 2024.

Undav und Co. treffen auf stabile Porto-Defensive

Mit sechs Assists aus dem Spiel heraus führt Deniz Undav das Ranking der Europa League an. Seine 19 Schussvorlagen unterstreichen die Bedeutung des Angreifers für das Stuttgarter Kombinationsspiel. Teamkollege Bilal El Khannouss war in 40 Prozent der bisherigen Europa-League-Partien des VfB als Torschütze erfolgreich, und wenn Jamie Leweling einnetzte, feierte Stuttgart zuletzt zwei Siege. Porto baut derweil auf seine zuletzt makellose Defensivserie gegen deutsche Gegner und wird versuchen, den Schwaben erneut kein Tor zu gestatten.

Wird VfB Stuttgart gegen FC Porto heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird VFB gegen POR im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL im TV und bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: VfB Stuttgart gegen FC Porto im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen FC Porto im Liveticker bei SPORT1.