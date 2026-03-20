Ex-BVB-Coach hadert nach Elfmeterchaos - SPORT1

Niklas Senger 20.03.2026 • 08:38 Uhr Bitterer als der FC Midtjylland kann man kaum aus einem europäischen Wettbewerb ausscheiden. Auch der ehemalige BVB-Trainer Mike Tullberg hadert nach der Partie gegen Nottingham Forest.

Der FC Midtjylland ist im Achtelfinale der Europa League auf bittere Art und Weise an einer Überraschung vorbeigeschrammt.

Die Mannschaft des ehemaligen BVB-Trainers Mike Tullberg setzte sich im Hinspiel gegen Nottingham Forest mit 1:0 durch. Vor heimischer Kulisse retteten sich die Dänen nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand jedoch erst in der 69. Minute in die Verlängerung.

Nachdem auch dort kein Sieger ausfindig gemacht wurde, war im Elfmeterschießen Nervenstärke gefragt – die Midtjylland offenbar abhandengekommen war. Dreimal marschierten die Schützen des Klubs zum Elfmeterpunkt und scheiterten ebenso oft. Nottingham wiederum besiegelte mit drei Treffern das Aus des Underdogs.

Pfosten, Pfosten, ausgerutscht: Irres Pech bei Midtjylland

Viel unglücklicher kann ein Elfmeterschießen kaum verlaufen, besonders wenn man auf den genauen Ablauf schaut. Cho Gue-sung und Aral Simsir trafen für Midtjylland zunächst beide den linken Pfosten, bevor Edward Chilufya als letzter Hoffnungsträger antrat.

Beim Abschluss rutschte der 26-Jährige allerdings aus und setzte den Elfmeter deutlich über das Tor des Premier-League-Klubs.

Nach dem Abpfiff haderte auch Trainer Tullberg mit dem bitteren Ausscheiden. Im Gespräch mit seinem Co-Trainer Morten Duncan Rasmussen habe er laut dänischen Medien gefragt: „Warum zum Teufel haben wir Elfmeter geübt? Denn es sah nicht so aus, als hätten wir das getan.“

Tullberg: „Nicht unverdient, dass wir ausgeschieden sind“

Die drei Schützen wollte Tullberg dennoch in Schutz nehmen. „Es muss Verantwortung übernommen werden, und ich finde, das haben sie getan. Dann waren es natürlich drei Schüsse, die nicht gut waren. Das konnten wir alle sehen, aber so ist es manchmal“, sagte der 40-Jährige und versicherte: „Es ist nicht ihre Schuld, dass wir ausgeschieden sind. Wir hätten vorher ein Tor machen müssen, wenn wir weiterkommen wollten.“