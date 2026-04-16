Europa League heute: Celta - Freiburg LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 16.04.2026 • 15:30 Uhr Celta Vigo empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr im Estadio Abanca-Balaídos. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die Breisgauer um Trainer Julian Schuster reisen mit einem 3:0-Polster aus dem Hinspiel an und könnten damit erstmals in ihrer Klubhistorie das Halbfinale eines Europapokals erreichen. Geleitet wird die Begegnung von FIFA-Schiedsrichter Anthony Taylor aus England.

Celta Vigo – SC Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Historisch betrachtet spricht viel für die Galicier, wenn sie europäische Rückspiele im eigenen Stadion austragen: Zwölf ihrer 13 bisherigen Heimrückspiele hat Celta gewonnen, die vergangenen elf sogar in Serie.

Zwar mussten die Spanier das Hinspiel im Breisgau 0:3 verloren geben und lagen dort 87 Minuten im Rückstand, doch ihr Balaídos gilt in entscheidenden Partien als echte Festung.

Rückendeckung erhält Giráldez’ Elf von Kapitän Iago Aspas, der mit drei Treffern und drei Assists zu den Topscorern der laufenden Europa-League-Saison gehört. Steht Aspas von Beginn an auf dem Rasen, gewinnt Celta bislang 67 Prozent seiner Partien in diesem Wettbewerb.

Freiburgs Herausforderung in der Fremde

Die Statistik mahnt den Sport-Club zur Vorsicht: In sieben seiner acht Auswärtspartien einer Europapokal-K.o.-Runde blieb Freiburg ohne eigenen Treffer; der einzige Sieg datiert aus dem November 2001 in St. Gallen.

In der aktuellen Europa-League-Spielzeit überzeugt die Schuster-Elf allerdings mit Effizienz im Umschaltspiel – 22 Konter führen den Wettbewerbsvergleich an, 20 Abschlüsse nach Gegenstößen bedeuten Rang zwei.

Unverzichtbar ist dabei Vincenzo Grifo: Mit 15 Scorerpunkten (10 Tore, fünf Vorlagen) führt er sämtliche teaminternen Ranglisten an und untermauert seine Bedeutung für den SCF-Angriff.

Wird Celta Vigo gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird CEL gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Celta Vigo gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Celta Vigo gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.