Europa League heute live: Freiburg - Celta Vigo im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 09.04.2026 • 18:00 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute Celta Vigo. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend (09.04.2026, Anstoß 21:00 Uhr) empfängt der Sport-Club Freiburg Celta Vigo zum Viertelfinal-Hinspiel der Europa League. Spielort ist das Europa-Park Stadion.

An der Seitenlinie stehen sich die Trainer Julian Schuster und Claudio Giráldez gegenüber. Geleitet wird die Partie vom schwedischen FIFA-Referee Glenn Nyberg.

Europa League heute LIVE: So verfolgen Sie Freiburg – Celta Vigo

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SC Freiburg schafft Historisches – und will nachlegen

Für den Sport-Club ist es das erste Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte. SC-Trainer Schuster gibt sich mit dem Erreichten aber noch nicht zufrieden und peilt mit seinem Team den nächste Coup an. „Wenn wir im Viertelfinale stehen, genießen wir nicht den Moment und sagen, wir haben Historisches erreicht“, betonte Schuster. Seine Mannschaft verfolge „das klare Ziel, weiterzukommen – bei allem Bewusstsein, was es dazu bedarf“.

Bemerkenswert: Die Breisgauer haben ihre letzten neun Heimspiele in der Europa League allesamt gewonnen – eine Serie, die zuletzt Ajax zwischen 2016 und 2021 toppen konnte. Ein zehnter Erfolg in Folge wäre gleichbedeutend mit der Einstellung des deutschen Rekords von Borussia Dortmund (zwischen 1987 und 1993). Dennoch mahnt die Statistik: Die drei vergangenen deutschen Teams (Wolfsburg 2009/10, Hannover 2011/12, RB Leipzig 2017/18), schieden bei ihrer internationalen Viertelfinal-Premiere jeweils aus.

Formcheck: Freiburg nach Bayern-Drama gefordert

Vor wenigen Tagen lieferte Freiburg dem FC Bayern einen großen Kampf, führte zwischenzeitlich 2:0, ehe die Münchner in der Nachspielzeit doch noch einen 3:2-Auswärtssieg bejubelten. Besonders schmerzte im Breisgau der späte Treffer von Youngster Lennart Karl, der Bayerns 100. Saisontor erzielte.

Trotz der bitteren Bundesliga-Pleite zeigte Freiburg dabei phasenweise, wie gefährlich das Team von Julian Schuster auftreten kann. Hoffnungsträger bleibt Vincenzo Grifo: Mit neun Treffern ist er Freiburgs erfolgreichster Europacup-Torschütze, seit 2022/23 war in der Europa League nur das Duo Lorenzo Pellegrini und Bruno Fernandes an mehr Treffern direkt beteiligt.

Celta Vigo reist mit gemischter Europabilanz an

Die Galicier haben in ihrer Europapokalhistorie nur eines von sechs Duellen mit deutschen Mannschaften gewonnen – vor über 25 Jahren gegen den VfB Stuttgart (2:1, Februar 2001).

In Viertelfinals weist Celta eine Erfolgsquote von 25 Prozent auf: Nur 2016/17 setzten sie sich gegen Genk durch, in drei früheren Anläufen (1998/99 bis 2000/01) war Endstation. Statistisch auffällig: Wann immer Celta in dieser Europa-League-Saison remis spielte oder verlor, verbuchten sie ein Schussverhältnis von 93:65 zu ihren Gunsten; in ihren Siegen ließen sie dagegen 65 gegnerische Abschlüsse bei nur 39 eigenen zu.

Gefährlichster Akteur ist aktuell Javi Rueda, der in seinen letzten beiden Einsätzen zwei Tore aus nur drei Versuchen erzielte – eine Serie, die bei den Himmelblauen bislang lediglich Williot Swedberg über drei Partien gelang. Rueda sitzt im Hinspiel allerdings eine Gelbsperre.

Wird Sport-Club Freiburg gegen Celta Vigo heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird SCF gegen CEL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Sport-Club Freiburg gegen Celta Vigo im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen Celta Vigo im Liveticker bei SPORT1.