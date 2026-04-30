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Europa League: Tränen bei Freiburg-Gegner

Tränen bei Freiburg-Gegner

Braga-Kapitän Ricardo Horta muss gegen den SC Freiburg frühzeitig ausgewechselt werden. Für die Portugiesen ist es ein herber Rückschlag.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der SC Freiburg ein Europapokal-Halbfinale. Zum Fanmarsch in Braga kommen rund 2000 Anhänger.
Felix Kunkel
Braga-Kapitän Ricardo Horta muss gegen den SC Freiburg frühzeitig ausgewechselt werden. Für die Portugiesen ist es ein herber Rückschlag.

Herber Rückschlag für Sporting Braga: Der Gegner des SC Freiburg hat im Halbfinal-Hinspiel der Europa League (LIVETICKER) frühzeitig Kapitän Ricardo Horta auswechseln müssen.

In der 21. Minute lag der 31-Jährige plötzlich am Boden, offenbar geplagt von muskulären Problemen. Horta, der bereits seit 2017 für Braga spielt und sogar Rekordtorschütze des Klubs ist, musste in der Folge behandelt werden.

Nach fast zwei Minuten kehrte der Publikumsliebling noch einmal zurück auf den Rasen, doch schnell wurde klar, dass er nicht weitermachen konnte. Er humpelte und kämpfte anscheinend mit Problemen am hinteren Oberschenkel.

Europa League: Braga muss früh wechseln

In der 25. Spielminute kam deshalb Mario Dorgeles für Horta in die Partie. Sichtlich emotional und mit ein paar Tränen in den Augen nahm der Kapitän auf der Bank Platz.

Zum Zeitpunkt des verletzungsbedingten Wechsels stand es zwischen Braga und Freiburg bereits 1:1.

Ege Tiknaz hatte bereits in der 8. Minute die Führung für die Gastgeber erzielt, Grifo (16.) gelang jedoch nur wenig später nach einem sauber zu Ende gespielten Gegenstoß der Ausgleich für den Sport-Club.

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