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Europa League: Halbfinale als Geburtstagsgeschenk

Halbfinale als Geburtstagsgeschenk

Die Breisgauer und ihr Trainer nehmen einen 3:0-Vorsprung mit in das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Celta Vigo.
Der SC Freiburg spielt in den Pokalwettbewerben eine Traum-Saison. Vor dem Viertelfinale gegen Celta Vigo in der Europa League steht ein ehemaliges Fußball-Dorf aus dem Breisgau Kopf.
SID
Die Breisgauer und ihr Trainer nehmen einen 3:0-Vorsprung mit in das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Celta Vigo.

Das Halbfinale als Geschenk? Einen Tag nach seinem 41. Geburtstag greifen Trainer Julian Schuster und der SC Freiburg nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Vom 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League wollen sich die Breisgauer im Rückspiel bei Celta Vigo (Donnerstag, 18.45 Uhr/im LIVETICKER) nicht blenden lassen.

Europa League: „Top-Leistung“ abrufen

„Wir haben einen wichtigen ersten und großen Schritt gemacht – mehr aber auch nicht“, sagte Schuster, der am Mittwoch 41 Jahre alt wurde: „Die Kunst ist es, nach solchen Siegen den Reset-Knopf zu drücken. Natürlich wissen wir den Spielstand – aber das darf keinen Einfluss haben.“ Sein Team dürfe „kein bisschen weniger“ zeigen als im Hinspiel.

1200 Fans aus Freiburg begleiten das Team auf der Halbfinal-Mission in Galicien, im extrem engen Estadio Balaídos wartet ein Hexenkessel. „Das wird morgen nicht leicht. Das Stadion wird emotional sein, die Mannschaft wird hochmotiviert sein“, sagte Philipp Lienhart: „Wir müssen hier morgen eine Top-Leistung abrufen.“

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