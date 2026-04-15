Europa League: Halbfinale als Geburtstagsgeschenk

Das Halbfinale als Geschenk? Einen Tag nach seinem 41. Geburtstag greifen Trainer Julian Schuster und der SC Freiburg nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.
Halbfinale als Geburtstagsgeschenk
Vom 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League wollen sich die Breisgauer im Rückspiel bei Celta Vigo (Donnerstag, 18.45 Uhr/im LIVETICKER) nicht blenden lassen.
Europa League: „Top-Leistung“ abrufen
„Wir haben einen wichtigen ersten und großen Schritt gemacht – mehr aber auch nicht“, sagte Schuster, der am Mittwoch 41 Jahre alt wurde: „Die Kunst ist es, nach solchen Siegen den Reset-Knopf zu drücken. Natürlich wissen wir den Spielstand – aber das darf keinen Einfluss haben.“ Sein Team dürfe „kein bisschen weniger“ zeigen als im Hinspiel.
1200 Fans aus Freiburg begleiten das Team auf der Halbfinal-Mission in Galicien, im extrem engen Estadio Balaídos wartet ein Hexenkessel. „Das wird morgen nicht leicht. Das Stadion wird emotional sein, die Mannschaft wird hochmotiviert sein“, sagte Philipp Lienhart: „Wir müssen hier morgen eine Top-Leistung abrufen.“