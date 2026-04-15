Europa League: Halbfinale als Geburtstagsgeschenk

SID 15.04.2026 • 19:48 Uhr Die Breisgauer und ihr Trainer nehmen einen 3:0-Vorsprung mit in das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Celta Vigo.

Das Halbfinale als Geschenk? Einen Tag nach seinem 41. Geburtstag greifen Trainer Julian Schuster und der SC Freiburg nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Vom 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League wollen sich die Breisgauer im Rückspiel bei Celta Vigo (Donnerstag, 18.45 Uhr/im LIVETICKER) nicht blenden lassen.

Europa League: „Top-Leistung“ abrufen

„Wir haben einen wichtigen ersten und großen Schritt gemacht – mehr aber auch nicht“, sagte Schuster, der am Mittwoch 41 Jahre alt wurde: „Die Kunst ist es, nach solchen Siegen den Reset-Knopf zu drücken. Natürlich wissen wir den Spielstand – aber das darf keinen Einfluss haben.“ Sein Team dürfe „kein bisschen weniger“ zeigen als im Hinspiel.