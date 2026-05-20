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Europa League: Böse Final-Überraschung für Freiburg-Fans

Böse Überraschung für Freiburg-Fans

Der SC Freiburg bestreitet in Istanbul sein erstes großes europäisches Finale. Für die mitgereisten Anhänger beginnt der Trip jedoch mit einer unangenehmen Überraschung.
Der SC Freiburg steht vor dem Finale gegen Aston Villa. Die mitgereisten Fans in Istanbul haben sich bereits Stunden vor dem Anpfiff versammelt und singen sich warm.
Dominik Hager
Der SC Freiburg bestreitet in Istanbul sein erstes großes europäisches Finale. Für die mitgereisten Anhänger beginnt der Trip jedoch mit einer unangenehmen Überraschung.

Die Freiburg-Anhänger fiebern dem Spiel ihres Lebens entgegen. Vor dem Europa-League-Finale gegen Aston Villa in Istanbul (ab 21 Uhr im LIVETICKER) hat die Vorfreude jedoch einen kleinen Dämpfer erhalten.

Die eigentlich geplante Choreografie im Besiktas Park wurde verboten, wie aus einem Social-Media-Post des Fan-Portals nurderscf.de hervorgeht.

„Unsere Choreo kann unter den gegebenen Umständen nicht in der ursprünglich geplanten Form gezeigt werden. Grund hierfür sind behördliche Entscheidungen im von der UEFA ausgewählten Austragungsland, sowie Einschränkungen üblicher fankultureller Stilmittel“, merkte das Fan-Medium kritisch an.

Europa League: Freiburger kritisieren „fadenscheinige Sicherheitsbedenken“

Verständnis können die Anhänger der Breisgauer dafür wenig aufbringen. Vielmehr stören sie sich daran, dass offenbar nicht mit gleichen Maßstäben gemessen werde.

„Die ständig wechselnde Argumentation reicht von fadenscheinigen Sicherheitsbedenken, die bei Choreos der Heimszene nicht zu existieren scheinen, bis zu unerwünschten Sicherheitseinschränkungen der VIP-Plätze im Mittelrang unserer Kurve“, so die Kritik an den Veranstaltern.

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Die Rahmenbedingungen seien auch sonst „weit entfernt von unseren Vorstellungen einer bunten und lauten Fankultur“.

Das erste große europäische Finale ihres Herzensklubs möchten sich die Freiburg-Fans aber nicht vermiesen lassen. „Jetzt zählt es auf dem Platz und auf den Rängen“, steht am Ende des Posts geschrieben.

Europa League: Freiburg kämpft um zwei große Errungenschaften

Ob und in welcher Form es trotzdem eine Choreografie der Breisgauer in der Arena geben wird, ist noch unklar. Für den SC Freiburg geht es in Istanbul nicht nur um den ersten großen Titel überhaupt, sondern auch um die erste Teilnahme an der Champions League.

Das Ticket für die Königsklasse wäre im Falle eines Sieges gelöst.

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