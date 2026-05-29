Das gab es noch nie: Premier-League-Ass schafft Novum

Dominik Hager 29.05.2026 • 09:22 Uhr Evann Guessand sorgt in Europa für ein Novum. Der 24-Jährige sicherte sich den Titel in der Europa League und der Conference League innerhalb einer Saison.

Die Saison von Evann Guessand war gleichermaßen ereignisreich wie erfolgreich. Der 24-Jährige gewann zwei europäische Trophäen und schrieb damit Fußballgeschichte. Einen solchen Fall gab es noch nie und ist auch nur unter besonderen Umständen möglich.

Guessand gehört eigentlich Aston Villa, wurde im Winter jedoch an Premier-League-Konkurrent Crystal Palace ausgeliehen. Wähernd Aston Villa durch den 3:0-Finalsieg gegen den SC Freiburg den Sieg in Europa League feiern konnte, setzte sich Palace im Conference-League-Endspiel mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.

Guessand trifft für beide Teams

Der Rechtsaußen darf sich nicht nur offiziell als Europa-League-Sieger bezeichnen, sondern hatte trotz seines Abschieds im Winter auch einen Anteil daran. Insgesamt absolvierte der Ivorer sieben Europa-League-Spiele für die Villans (davon sechsmal von Beginn an) und erzielte zwei Treffer.

In der Premier League enttäuschte Guessand hingegen und verbuchte in der Hinrunde keinen Scorerpunkt für Aston Villa. So wurde er an Crystal Palace ausgeliehen. Dort konnte er mit seinem Treffer im Conference-League-Duell mit Zrinjski Mostar direkt zum Weiterkommen beitragen. Nach verletzungsbedingten Ausfällen im Viertel- und Halbfinale stand Guessand im Finale für zehn Minuten auf dem Platz.

Bevor sich Guessand innerhalb einer Woche zwei Titel sicherte, hatte er übrigens noch nie eine große Trophäe gewonnen.

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Crystal Palace besitzt eine Kaufoption für den Leihspieler, es ist jedoch unklar, ob diese aktiviert wird. Zunächst steht für Guessand aber die WM auf dem Programm.