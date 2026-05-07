Europa League: Freiburgs Finalgegner steht fest

SID 07.05.2026 • 22:57 Uhr Vor den Augen von Prinz William und Thomas Tuchel dreht der Klub aus Birmingham im englischen Duell die Hinspiel-Niederlage.

Aston Villa ist die letzte Hürde für den SC Freiburg auf dem Weg zum Triumph in der Europa League.

Der Traditionsklub aus Birmingham gewann das Halbfinal-Rückspiel vor den Augen von Edelfan Prinz William und dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel gegen den Premier-League-Rivalen Nottingham Forest mit 4:0 (1:0).

Das Hinspiel hatte der Tabellenfünfte der Premier League beim Team des deutschen Torhüters Stefan Ortega 0:1 verloren. Das Endspiel gegen den SC steigt am 20. Mai in Istanbul.