Aston Villa ist die letzte Hürde für den SC Freiburg auf dem Weg zum Triumph in der Europa League.
Freiburgs Finalgegner steht fest
Der Traditionsklub aus Birmingham gewann das Halbfinal-Rückspiel vor den Augen von Edelfan Prinz William und dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel gegen den Premier-League-Rivalen Nottingham Forest mit 4:0 (1:0).
Das Hinspiel hatte der Tabellenfünfte der Premier League beim Team des deutschen Torhüters Stefan Ortega 0:1 verloren. Das Endspiel gegen den SC steigt am 20. Mai in Istanbul.
Der englische Nationalstürmer Ollie Watkins (39.), der nach einer zuvor erlittenen Kopfverletzung mit einem Turban spielte, sowie Emiliano Buendia per Elfmeter (57.) und John McGinn (77., 80.) schossen den deutlichen Sieg heraus – der Villa überhaupt erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in ein Europapokalfinale bringt: 1982 hatte der Klub im Endspiel des Landesmeister-Cups Bayern München bezwungen.