Europa League: Diese Auswirkungen hat das Finale auf die Bundesliga

Niklas Senger 20.05.2026 • 15:14 Uhr Der SC Freiburg spielt im Europa-League-Finale um den größten Erfolg der Klubhistorie. Das Abschneiden hat jedoch auch Auswirkungen auf die europäischen Qualifikanten in der Bundesliga. SPORT1 klärt über die möglichen Szenarien auf.

Der SC Freiburg steht vor dem größten Highlight der Klubgeschichte. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) treffen die Breisgauer im Finale der Europa League auf den Favoriten Aston Villa. Ein Spiel, das auch auf die Bundesliga entscheidende Auswirkungen hat. SPORT1 klärt über die möglichen Szenarien auf.

Zwischenzeitlich wuchs in Deutschland die Hoffnung auf neun internationale Startplätze und sechs Teilnehmer an der Champions League massiv an. Seit dem Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League und Spaniens damit sicherem zweiten Platz in der UEFA-Jahreswertung ist dieser Traum jedoch ausgeträumt.

Der Sport-Club würde mit einem Finalsieg am Mittwochabend aber weiterhin nicht nur den ersten großen Titel seiner Geschichte (bisher viermal Meister der 2. Bundesliga und zweimal Landespokalsieger in Südbaden) feiern, sondern in der kommenden Saison erstmals Champions League spielen.

Die Bundesliga bekäme damit neben dem FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfB Stuttgart zumindest einen fünften Startplatz in der Königsklasse. Bei einer Freiburger Niederlage bliebe es bei vier Startplätzen.

Szenario 1: Freiburg verliert und spielt in der Conference League

Während man in der Bundesliga vor wenigen Wochen noch auf insgesamt neun europäische Qualifikanten hoffen durfte, steht seit dem 34. Spieltag aber fest, dass in der kommenden Saison lediglich sieben Teams international vertreten sein werden.

Zum Hintergrund: Als Tabellensiebter der Bundesliga wäre Freiburg auch bei einer Finalniederlage immerhin für die Conference League qualifiziert, während die TSG Hoffenheim (5.) und Bayer Leverkusen (6.) in der Europa League antreten werden.

Szenario 2: Freiburg gewinnt und kein Bundesligist spielt Conference League

Sollte die Sensation aber tatsächlich gelingen und der SC sich für die Königsklasse qualifizieren, bliebe es bei insgesamt sieben europäischen Startplätzen. In diesem Fall würde der durch Freiburg erspielte Platz in der Conference League an die UEFA zurückgehen und an einen anderen Verband vergeben werden.

Deutschland hätte dann fünf Teilnehmer in der Champions League, zwei in der Europa League, aber keinen in der Conference League.