Europa-League-Finale heute live: Freiburg - Aston Villa im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.05.2026 • 18:00 Uhr Der SC Freiburg hat gegen Aston Villa eine historische Chance. Der Anstoß im Finale der Europa League ist 21 Uhr in Istanbul. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVETICKER) steigt im Tüpras Stadyumu in Istanbul das Finale der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa – das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen beiden Klubs.

Mit François Letexier aus Frankreich leitet ein international erfahrener Unparteiischer die Partie. An den Seitenlinien stehen Julian Schuster (41 Jahre/SCF) und Unai Emery (54 Jahre/AVFC). Emery bestreitet bereits sein sechstes Endspiel in diesem Wettbewerb und kann mit einem weiteren Triumph zu Rekordhalter Giovanni Trapattoni aufschließen, während Schuster als jüngster deutscher Coach seit Matthias Sammer 2002 ein Europacup-Finale bestreitet.

Europa-League-Finale heute LIVE: So verfolgen Sie Freiburg – Aston Villa im Free-TV

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Der SC Freiburg zieht mit enormem Rückenwind in das Endspiel ein: Beim 4:1 gegen RB Leipzig sicherten sich die Breisgauer zuletzt Rang sieben in der Bundesliga und damit erneut den Einzug in den Europapokal. Kapitän Christian Günter und Innenverteidiger Matthias Ginter betonten vorab, dies sei „das größte Spiel der Karriere“. In der aktuellen Europa-League-Saison steuerte Vincenzo Grifo neun Scorerpunkte bei (5 Tore, vier Assists) und traf in jedem seiner letzten fünf Einsätze. Youngster Johan Manzambi führt sämtliche Wettbewerbsstatistiken für Balleroberungen (72), gewonnene Zweikämpfe (97) und gezogene Fouls (37) an.

Aston Villa setzt auf Emery-Routine und späte Tore

Aston Villa bestreitet nach dem League-Cup-Finale 2019/20 erstmals wieder ein Endspiel und könnte den zweiten englischen Europa-League-Titel in Folge sicherstellen – ein Kunststück, das zuletzt 1972/73 gelang. In der laufenden Kampagne erzielten die „Villans“ acht ihrer Treffer ab Minute 76, Ligabestwert. Emiliano Buendía kommt auf drei Tore und fünf Vorlagen in elf Startelfeinsätzen, während Morgan Rogers die Turnier-Bestwerte für Schussvorlagen (27), Expected Assists (3,3) und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (65) hält. Verteidiger Pau Torres steht nach 2021 zum zweiten Mal unter Unai Emery in einem Europacup-Finale und könnte damit in die Riege jener Spieler aufrücken, die mit demselben Trainer für zwei verschiedene Vereine in einem Endspiel aufliefen.

Historische Dimension: deutsche Final-Debütanten vs. englische Seriengewinner

Freiburg ist die 16. deutsche Mannschaft, die ein Finale in einem europäischen Hauptwettbewerb erreicht. Für Aston Villa ist es erst das zweite internationale Finale nach dem Landesmeister-Triumph 1982 – nur Manchester City wartete länger auf eine zweite Endspiel-Teilnahme.

Wird Sport-Club Freiburg gegen Aston Villa heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV zu sehen sein bei RTL.

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