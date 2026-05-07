Europa League heute live: SC Freiburg - Braga LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Packt Freiburg das Finale?

SPORT1 07.05.2026 • 18:00 Uhr Der SC Freiburg empfängt heute Sporting Braga zum Halbfinal-Rückspiel der Europa League. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend empfängt der SC Freiburg Sporting Braga zum Halbfinal-Rückspiel der Europa League im Europa-Park Stadion (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Freiburgs Cheftrainer Julian Schuster muss dabei kurzfristig auf Mittelfeldmotor Yuito Suzuki verzichten: Der 24-Jährige erlitt gegen den VfL Wolfsburg einen Schlüsselbeinbruch und fällt nach sieben Scorerpunkten in elf Europacup-Partien aus.

Bei den Gästen steht Carlos Vicens an der Seitenlinie. Schiedsrichter der Begegnung ist der Italiener Davide Massa. Braga bringt einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel mit. Dennoch schieden die letzten drei portugiesischen Teams im Wettbewerb aus, obwohl sie das Hinspiel ab dem Viertelfinale gewonnen hatten.

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Der SCF gewann seine letzten zehn Heimspiele in der Europa League mit einem Torverhältnis von 28:4 und lag in dieser Saison daheim noch keine Sekunde zurück. Ein weiterer Erfolg würde den Wettbewerbsrekord von elf aufeinanderfolgenden Heimsiegen einstellen, den der FC Sevilla zwischen 2014 und 2016 aufgestellt hatte.

Trotz dieser Serie wartet Freiburg weiter auf den ersten Sieg überhaupt gegen Vereine aus Portugal (2 Unentschieden, eine Niederlage). Sollte den Breisgauern erstmals ein Finaleinzug gelingen, wären sie nach Eintracht Frankfurt (2022) und Bayer Leverkusen (2024) bereits die dritte deutsche Mannschaft innerhalb von fünf Jahren im Endspiel der Europa League.

Bragas Erfahrung und potenzielle Bestmarken

Sporting Braga strebt den zweiten Finaleinzug seiner Klubhistorie nach 2011 an und hat bisher acht Siege (3 Remis, zwei Niederlagen) in dieser Europa-League-Saison eingefahren – Bestwerte übertraf aus portugiesischer Sicht bislang nur der FC Porto 2010/11. Kapitän Ricardo Horta könnte mit einem Einsatz seinen 64. Wettbewerbseinsatz für Braga absolvieren und damit den Rekord von Rangers-Kapitän James Tavernier für die meisten Partien eines Spielers für einen einzigen Klub einstellen.

Innenverteidiger Gustaf Lagerbielke brachte es im Hinspiel auf 83 Prozent gewonnene Zweikämpfe (10 von 12) – geteilter Bestwert für ein Halbfinale seit 2015. Für Portugal wäre ein Weiterkommen Bragas die fünfte Finalteilnahme in der Europa League; häufiger standen bisher nur spanische und englische Teams im Endspiel.

Wird Sport-Club Freiburg gegen Sporting Braga heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird SCF gegen BRA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

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