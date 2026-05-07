Freiburg entschlossen: "Wollen den Titel"

SID 07.05.2026 • 23:33 Uhr Der SC Freiburg peilt jetzt den Titel an. Erst einmal soll der Finaleinzug in der Europa League aber ausgelassen gefeiert werden.

Inmitten der rot-weißen Party inklusive Platzsturm gab Lukas Kübler sofort wieder die Richtung vor.

„Wenn wir im Finale stehen, wollen wir auch den Titel holen“, sagte der Doppeltorschütze bei RTL nach dem 3:1 (2:0) gegen den SC Braga, mit dem der SC Freiburg das Ticket für das Europa-League-Endspiel am 20. Mai in Istanbul gegen Aston Villa gebucht hatte.

„Der ganze Tag, die Stimmung war unglaublich“, meinte Matthias Ginter und blickte ebenfalls bereits voraus: „Wir müssen jetzt einfach den letzten Schritt noch gehen. Jetzt haben wir das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte. Das ist für Freiburg einmalig.“