Emery? "In diesen Momenten habe ich zuzuhören"

SID 20.05.2026 • 07:52 Uhr Der Topstar beim Gegner ist der Trainer. Selbst der Freiburger Coach schaut zu ihm auf.

Freiburgs Trainer Julian Schuster sieht den Coach von Finalgegner Aston Villa als Inspiration für sich selbst.

„Natürlich“ schaue er auf zu einer Persönlichkeit wie Unai Emery, der schon viermal den Titel in der Europa League gewinnen konnte, betonte Schuster.

Als junger Coach sei es „wichtig, Trainern mit einer solchen Erfahrung zuzuhören, was sie über Fußball erzählen und wie sie ein Team handeln. Jeden Moment, den ich habe, um einen solchen Trainer zu fragen, werde ich nutzen.“

Dies habe er auch am Dienstagabend bei einer kurzen Begegnung mit Emery in der Final-Arena Tüpras Stadyumu getan. „Ich habe ihn vorher noch nie kennengelernt“, erzählte der 41-Jährige von dem Treffen: „Fragen, fragen und nochmal fragen – in diesen Momenten habe ich zuzuhören. Ich habe einfach nur gefragt und er hat erzählt von seinen ganzen Erlebnissen.“

Emery mit beachtlicher Europa-League-Historie

Emery hatte den FC Sevilla ab 2014 zu drei Titeln in Serie geführt, außerdem holte er den 15 Kilogramm schweren Pokal mit dem FC Villarreal.

Der Spanier überlasse „nichts dem Zufall“, betonte Schuster: „Er hat sicher viele Spiele von uns gesehen und seine Mannschaft bis ins letzte Detail auf uns vorbereitet. Er bringt eine unheimliche Energie und gibt das seinem Team mit.“