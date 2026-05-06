"Titel gewinnen": Freiburg will ins Finale

SID 06.05.2026 • 17:08 Uhr Nach dem bitteren Ausfall von Schlüsselspieler Suzuki soll das Team nochmal enger zusammenrücken - und so den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Der SC Freiburg und Führungsspieler Matthias Ginter brennen auf eine weitere magische Europapokal-Nacht. „Jeder, der im Halbfinale steht, tut alles Menschenmögliche, um ins Finale zu kommen“, sagte der 32-Jährige vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Sporting Braga, in dem der Sport-Club ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen muss.

„Gerade für die Leute im Verein, die schon jahrelang hier sind, und die Fans wünsche ich mir, dass sie das Gefühl bekommen, einen Titel zu gewinnen“, sagte Ginter: „Jeder weiß, dass es das Größte in der Karriere ist. Titel sind das absolute Highlight, das wünsche ich mir einfach.“

„Natürlich ist es bei jedem schmerzhaft“

Verzichten muss Trainer Julian Schuster bei der erhofften Aufholjagd auf Leistungsträger Yuito Suzuki, der am Wochenende in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (1:1) einen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte.