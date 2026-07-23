Europa-League-Quali heute live: Besiktas Istanbul im TV und Stream bei SPORT1

SPORT1 23.07.2026 • 12:51 Uhr Am Donnerstag steht in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League das Hinspiel zwischen Besiktas und Midtjylland an. SPORT1 ist live dabei und überträgt die Partie im Free-TV und Stream.

Die Qualifikation zur Europa League geht langsam in die entscheidende Phase. Am Donnerstag treffen Besiktas Istanbul und der FC Midtjylland im Hinspiel der 2. Runde aufeinander. Anstoß im Tüpras Stadyumu in Istanbul ist um 20 Uhr. SPORT1 übertragt das Geschehen live ab 19.55 Uhr.

Es ist derweil das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel überhaupt zwischen den beiden Mannschaften. Bei den Türken finden bekannte Gesichter wieder: Salih Özcan und Ex-Bayern-Keeper Alexander Nübel wechselten erst in diesem Sommer zum Spitzenklub.

Ob Nübel bereits in der Startelf steht, ist noch ungewiss. Im UEFA-Kader ist er jedoch als Torhüter Nummer eins aufgeführt.

Europa-League-Qualifikation: So verfolgen Sie Besiktas – Midtjylland live im TV und Stream

Für beide Teams ist es der Einstieg in die Qualifikation zum zweitwichtigsten europäischen Mannschaftswettbewerb. Am Ende schaffen zwölf Mannschaften den Weg über die Qualifikation in die Ligaphase der Europa League. Nach der zweiten steht noch die dritte Runde sowie die abschließenden Playoffs an.

Star-Neuzugang Leandro Trossard, der vom englischen Meister FC Arsenal gekommen war, wird Besiktas definitiv noch fehlen. Der Belgier genießt nach seinem WM-Auftritt (Viertelfinal-Aus gegen Spanien) noch Sonderurlaub.

Auf dänischer Seite steht der bekannteste Name wohl an der Seitenlinie. Ex-BVB-Interimstrainer Mike Tullberg betreut die Mannschaft seit September vergangenen Jahres und führte sie zum zweiten Platz in der Liga sowie zum Pokalsieg. Auf dem Platz stehen seit diesem Sommer auch der Ex-Frankfurter Rasmus Kristensen, der zu seinem Jugendverein zurückkehrte, und Ex-BVB-Spieler Kjell Wätjen.