Europa League: "Skandalöse Niederlage" für Benfica

Maximilian Huber 23.07.2026 • 23:11 Uhr Benfica Lissabon droht die Ligaphase in der Europa League zu verpassen. Das Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Marco Silva geht nach hinten los.

Dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon droht ein Fiasko – noch bevor die eigentliche Saison 2026/27 erst so richtig losgeht.

Der Traditionsklub unterlag am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation völlig überraschend mit 1:2 (1:1) beim FC St. Gallen in der Schweiz. „Skandalöse Niederlage von Benfica“, titelte die Tageszeitung A Bola.

Gewinnt Benfica das Rückspiel in einer Woche vor den heimischen Fans nicht, verpasst der Klub die Teilnahme an der Europa-League-Ligaphase und würde in der Conference League antreten.

Benfica-Trainer erlebt „Debüt zum Vergessen“

Aliou Baldé (37.) brachte St. Gallen in Führung, Rafa (44.) glich kurz vor der Pause aus. Den 2:1-Siegtreffer erzielte Ex-Ulmer Tom Gaal (80.) für den Klub aus der Schweiz.

Benficas neuer Cheftrainer Marco Silva, der das Amt von José Mourinho übernommen hat, erlebte in St. Gallen ein „Debüt zum Vergessen“, wie die portugiesische Zeitung O Jogo titelte. „Es ist vieles schiefgelaufen, wie es nun einmal so ist, wenn man verliert. Es ging nicht darum, das Spiel zu verlieren, sondern darum, wie wir verloren haben“, sagte der aus Fulham nach Lissabon gewechselte Trainer. „Wir haben inakzeptable Gegentore kassiert. Es war nicht das Debüt, das wir uns gewünscht hatten.“

Presse reagiert hämisch auf Benfica-Pleite

Benfica Lissabon hatte die vergangene Spielzeit als Dritter in der portugiesischen Liga beendet, ohne überhaupt auch nur eine einzige Partie verloren zu haben. Auch weil sich der Klub insgesamt elfmal die Punkte mit dem Gegner teilte, muss der Rekordmeister schon in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League eingreifen.

„Zu sagen, es sei schrecklich gewesen, wäre ein Kompliment an Benfica gewesen“, schrieb A Bola. Die mit Sitz in Lissabon bekannte Tageszeitung Record fragte sarkastisch: „Wissen sie eigentlich schon, dass die Saison bereits begonnen hat?“