Nübel bei Besiktas-Debüt ohne Gegentor

SID 23.07.2026 • 22:06 Uhr Beim 1:0 gegen Midtjylland hält der Schlussmann kurz vor Ende den Sieg fest.

Der dreimalige Fußball-Nationaltorhüter Alexander Nübel ist bei seinem Debüt für Besiktas Istanbul ohne Gegentor geblieben. Mit dem langjährigen Bayern-Schlussmann zwischen den Pfosten gewann Besiktas in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen den dänischen Vizemeister FC Midtjylland 1:0 (1:0).

Nübel hielt den Sieg mit einer Glanzparade in der 79. Minute fest. Vor der Pause hatte Orkun Kökcü (26.) für die Führung der Gastgeber gesorgt, die nach einer Roten Karte gegen Friday Etim (16.) lange in Überzahl spielten. Das Rückspiel findet am 30. Juli in Dänemark statt.

Nübel, der die vergangenen drei Jahre leihweise beim VfB Stuttgart gespielt hatte, hatte Anfang Juli in der Türkei einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Davor weilte der Torwart als Nummer drei der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika, wo das DFB-Team im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert war.