Wegen Waldbränden: St. Galler Europa-League-Odyssee

SID 29.07.2026 • 13:33 Uhr Der Klub des deutschen Trainers Enrico Maaßen erlebt einen ungewöhnlichen Trip nach Portugal.

Ist das nicht – der Eiffelturm? Trainer Enrico Maaßen und die Spieler des Schweizer Vizemeisters FC St. Gallen rieben sich auf ihrem turbulenten Trip nach Portugal verwundert die Augen, als plötzlich Paris unter ihnen lag.

Die französische Hauptstadt liegt nicht gerade auf der Flugstrecke vom Startort Zürich nach Lissabon, wohin Maaßen und Co. zum Rückspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation bei Benfica unterwegs waren.

Wichtiges Rückspiel steht bevor

Der Grund für den Umweg des Schweizer Pokalsiegers: Die verheerenden Waldbrände in der Region und das dadurch entstandene Flugchaos. Deswegen wurde der Fußballerflieger kurzerhand umgeleitet. Mit einer rund einstündigen Verspätung landete der Charter laut Schweizer Medien in Portugal – allerdings nicht in Lissabon, sondern auf einem zivil genutzten Militärflughafen rund zwei Stunden von Portugals Hauptstadt entfernt.

Dort wartete auf die Kicker Teil zwei ihrer kleinen Odyssee: Eine nächtliche Fahrt durch den Alentejo, die heißeste und trockenste Region des Landes. Der Bus, der die Profis an ihren Zielort bringen sollte, hatte auch Verspätung – wegen eines Unfalls musste er ebenfalls umgeleitet werden.