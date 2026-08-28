Darum bekam Sebastian Rode einen großen Auslosungs-Auftritt

Johannes Vehren 28.08.2026 • 13:32 Uhr Das Finale der Europa League findet im Mai 2027 in Frankfurt statt. Eintracht-Legende Sebastian Rode wird eine große Ehre zuteil.

Besondere Ehre für Sebastian Rode! Die Legende von Eintracht Frankfurt wurde von der UEFA als Botschafter für das Finale der Europa League ernannt. Grund dafür ist, dass das Endspiel im Stadion der Frankfurter stattfindet.

„Es ist ein modernes Stadion. Wir hatten dort ganz besondere Europapokal-Nächte, aber ich bin mir sicher, dass keine Fangruppe so laut sein kann, wie unsere Frankfurt-Fans“, sagte Rode bei der Auslosung am Freitagmittag – wo er einen prominenten Auftritt bei der Showzeremonie bekam.

Rode gewann 2022 die Europa League mit Frankfurt

Zusammen mit der SGE gewann er 2022 in Sevilla das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Darauf angesprochen, erklärte der 35-Jährige scherzhaft: „Immer wenn ich in den Spiegel gucke, werde ich immer an das Finale erinnert, denn dort habe ich einen Cut davongetragen.“

Er fügte abschließend hinzu: „Ich bin sehr glücklich, dass wir damals den Pokal gewonnen haben. Keiner der Eintracht-Fans wird jemals diesen Moment vergessen.“