Europa League: Unglaubliche Nübel-Serie hält an

Maximilian Huber 20.08.2026 • 21:17 Uhr Besiktas Istanbul macht einen großen Schritt in Richtung Europa League. Der türkische Klub spielt einmal mehr zu Null, Torhüter Alexander Nübel bleibt unüberwindbar.

Alexander Nübel bleibt im Trikot von Besiktas Istanbul weiter unüberwindbar! Durch einen 3:0-Sieg in den Europa-League-Playoffs gegen FK Kauno Zalgiris steht der türkische Top-Klub mit einem Bein in der Ligaphase der Europa League 2026/27.

Hyeon-Gyu Oh (6.), Michael Amir Murillo (12.) und Orkun Kökcü (59.) trafen für den Klub vom Bosporus. Alexander Nübel absolvierte gegen den litauischen Klub sein sechstes Spiel im Besiktas-Trikot – und blieb zum sechsten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Gegen den Klub aus Kaunas feierte Besiktas seinen sechsten Sieg in Serie.

Nübel war im Juli für knapp sechs Millionen Euro vom FC Bayern München in die Türkei gewechselt.