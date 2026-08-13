Europa League: Unglaublicher Auftritt von Ex-Bundesliga-Profi

Benjamin Zügner 13.08.2026 • 23:24 Uhr Haris Tabaković rettet die Salzburger Hoffnungen auf die Ligaphase der Europa League. Dazu bedarf es einer besonderen Leistung.

Zauberabend für Haris Tabaković! Der einstige Gladbach-Profi hat die Hoffnungen seines neuen Klubs, RB Salzburg, auf die Gruppenphase der Europa League mit einem lupenreinen Hattrick am Donnerstagabend aufrechterhalten.

Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den zypriotischen Klub Pafos FC waren die Österreicher in der ersten Hälfte mit 0:2 in Rückstand geraten, ein Aus drohte infolge des nur knappen Hinspiel-Erfolges (1:0). Doch Tabaković schritt zur Tat – und schoss die Salzburger in den zweiten 45 Minuten im Alleingang eine Runde weiter.

Der in Griechenland geborene Stürmer traf in der 54. Minute zum 1:2-Anschluss. Nur vier Minuten später erhöhte der 32-Jährige per Strafstoß ins linke untere Eck sein persönliches Torkonto und stellte die Partie auf Remis.

Europa-League-Qualifikation: Tabakovic erzielt lupenreinen Hattrick

In der 70. Minute folgte dann gar noch der ultimative Freudenmoment: Nach einem abgeblockten Schuss staubte Tabaković mit links zu seinem dritten Tor des Tages ab. Damit vollendete der bosnische Nationalspieler das seltene Kunststück eines lupenreinen Hattricks in nur 16 Minuten.

Auch der 3:3-Ausgleich durch Murad Mammadov wenige Minuten vor dem Ende konnte Pafos nicht mehr retten, Salzburg steht somit in den Playoffs (4:3).