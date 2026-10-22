Die Werkself wahrt ihre weiße Weste in der Europa League auch in Griechenland - und darf sich dabei bei einem Routinier bedanken.

Arbeitssieg auf der Urlaubsinsel: Routinier Jonas Hofmann hat seine Startelf-Chance genutzt und Bayer Leverkusen in der Europa League zum dritten Sieg im dritten Spiel geschossen. Die formstarke Werkself gewann auch dank eines Doppelpacks des 34-Jährigen am Donnerstag beim griechischen Pokalsieger OFI Kreta mit 2:0 (2:0) und feierte den sechsten Pflichtspielerfolg in Serie.

Ein Doppelschlag von Hofmann (35., 38.), der erst am Dienstag aufgrund des langfristigen Ausfalls von Martin Terrier für den Europacup nachgemeldet worden war, brachte die Rheinländer in Heraklion auf die Siegerstraße. Nach den souveränen Erfolgen gegen NK Celje (2:0) und bei Lech Posen (4:0) wahrte die Werkself ihre weiße Weste und führt die Ligaphase der Europa League mit neun Punkten und 8:0 Toren an. Für Matchwinner Hofmann war es der erste Startelfeinsatz in dieser Saison.

60e7165df287589599ccf394874fc755f2f5e472-ipad.jpg Jonas Hofmann und Bayer feiern © picture-alliance/InTime Sports via AP/SID/Uncredited

Ohne Andrich: Leverkusen holt nächsten Dreier

Im Pankritio-Stadion direkt am Mittelmeer war die TSG Hoffenheim Mitte September böse gestolpert (0:2), dementsprechend seriös ging der Tabellenvierte der Bundesliga die Partie an. „Wir sind mit Sicherheit gewarnt, dass das eine gute Mannschaft ist, die auch sehr guten Gegnern wehtun kann“, hatte Sportchef Simon Rolfes vor der Partie gesagt. Und das sollte sich in der Anfangsphase bestätigen.

Bayer suchte die Lücke im Abwehrbollwerk der Griechen, die auf Konter lauerten – und beim Abschluss von Thiago Nuss (11.) nur durch Janis Blaswichs starke Parade am 1:0 gehindert wurden. Das war ein Warnschuss für die Werkself, die dann stärker wurde und sich bei Abschlüssen von Hofmann (19., 30.), Patrik Schick (30.), Ezequiel Fernandez (31.) und Malik Tillman (33.) nicht belohnte. Dann schlug Hofmann per Abstauber und per sehenswertem Distanzschuss zu.

Hofmann: „Habe meinen Job erledigt“

Ohne Ex-Kapitän Robert Andrich, der am Donnerstagmorgen zum dritten Mal Vater geworden war, verwaltete Bayer die Führung in der Folge clever. Hofmann verpasste einen Dreierpack (50.) und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Den Griechen fehlten die spielerischen Mittel, um Leverkusen noch einmal gefährlich zu werden.

„Das tut natürlich gut, das ist klar“, freute sich Doppelpacker Hofmann nach Abpfiff bei RTL. „Wir haben das Spiel sehr ernst genommen, ich glaube, das hat man gesehen. Ich habe meinen Job erledigt.“ Der 34-Järhige verwies zudem darauf, dass mit Hoffenheim zuletzt ein Bundesliga-Team auf Kreta verloren hatte.

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