Diese Worte hat der Bundestrainer für ein DFB-Sorgenkind

Juventus Turin fährt den nächsten Sieg in der Europa League ein. Nick Woltemade ist wieder entscheidend beteiligt.

Juventus Turin hat am Donnerstagabend den nächsten Sieg in der Europa League eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti gewann am vierten Spieltag beim niederländischen Klub AZ Alkmaar mit 2:1. Teun Koopmeiners und Randal Kolo Muani trafen vor der Pause für Juve, das damit nach vier Spielen bei zehn Punkten steht.

Währenddessen setzte Nick Woltemade seine Serie in der Europa League fort: Zum vierten Mal stand er in der Startelf, zum vierten Mal war er mindestens an einem Tor beteiligt. Der deutsche Stürmer, der im aktuellen DFB-Kader von Jürgen Klopp fehlt, bereitete das 2:0 von Kolo Muani vor.

Nick Woltemade sammelte seinen vierten Scorerpunkt in der Europa League Nick Woltemade sammelte seinen vierten Scorerpunkt in der Europa League © IMAGO/MB Media Solutions

Auch für Koopmeiners war es ein besonderer Abend: Er traf gegen seinen früheren Verein und stand dabei auch seinem Bruder Peer gegenüber. Kolo Muani bereitete den Führungstreffer in der 19. Minute vor, nachdem er sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte. Koopmeiners schloss im Strafraum flach mit links ab.

Kolo Muani trifft – Woltemade legt auf

Kolo Muani war auch am zweiten Treffer entscheidend beteiligt. Der Angreifer eroberte den Ball, kombinierte mit Woltemade und schloss in der 37. Minute direkt mit dem linken Fuß ab. Zuvor hatte der Franzose nach einem Zuspiel von Woltemade knapp am Pfosten vorbeigeschossen.

Nach der Pause vergab Kerim Alajbegović die Chance auf das dritte Tor, als er nach einem Fehlpass von AZ-Keeper Jari De Busser frei vor dem Torhüter scheiterte. Mexx Meerdink verkürzte in der 88. Minute für Alkmaar, doch Juventus brachte den Vorsprung über die Zeit.

Woltemade steht nun bei drei Toren und zwei Vorlagen in der Europa League. In der Serie A wartet der Angreifer hingegen weiter auf seine erste Torbeteiligung für Juventus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.