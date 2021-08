Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg startet mit Sieg

Am Freitag hatte es im Saisoneröffnungsspiel einen 2:1 (0:1)-Sieg der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg gegeben. Hasret Kayikci (38.) hatte die Gäste in der ersten Hälfte in Führung geschossen. Katharina Naschenweng (47.) und Tinne De Caigny (79.) drehten das Spiel nach der Pause zugunsten der TSG.