Frauen-Bundesliga: Wolfsburg verliert gegen Hoffenheim

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen hatten sich schon am Samstag durch das 2:1 (1:0) beim SC Freiburg am sechsten Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne geschoben. Mit 15 Punkten sind die Rheinländerinnen zählergleich mit Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München. Der FC Bayern tritt am Sonntag (16.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt an.