Leadertalk: Stephan Lerch spricht mit Mounir Zitouni über seine Arbeit bei der TSG Hoffenheim

Im Frauenfußball trainierte er die Besten der Besten in Deutschland, in Hoffenheim versucht Stephan Lerch Talente zu Profis zu machen. Warum? „Als Trainer ist es wichtig, offen für neue Dinge zu sein, Dinge zu hinterfragen. Ich habe in Hoffenheim eine Chance gesehen. Ich möchte neue Situationen kennenlernen, dafür sollte man als Trainer offen sein. Was war ist schön, aber ich gebe Gas im Hier und Jetzt“, sagt Lerch.