Frauen-BL: Wolfsburg verteidigt Tabellenführung

Durch das 5:1 (2:0) gegen die SGS Essen am 9. Spieltag zog der deutsche Pokalsieger mit nun 22 Punkten wieder an Bayern München (21) vorbei, das am Vormittag gegen Carl Zeiss Jena mit 3:0 (1:0) gewonnen hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Frauen-Bundesliga)