Bayern-Frauen trotzen Corona-Sorgen zur Unzeit

Denn vor dem direkten Duell in Wolfsburg stehen für das deutsche Topduo die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League an. München reist mit einer 1:2-Hypothek zu Paris St. Germain, der VfL hat nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal im Heimspiel in der Volkswagen Arena am Donnerstag bessere Karten.