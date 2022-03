Urgestein Blässe verlässt Wolfsburg

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Anna Blässe wird den DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg nach 15 Jahren am Saisonende verlassen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängert die 35-Jährige ihren auslaufenden Vertrag nicht. Blässe spielt seit 2007 in Wolfsburg und gewann mit dem Klub sechsmal die Meisterschaft, achtmal den DFB-Pokal sowie zweimal die Champions League.