Almuth Schult droht Ausfall gegen FC Bayern - Schulter gezerrt

Am Sonntag hatte Schult, die mit einer Schulter-OP "vorbelastet" ist, ihren Einsatz für das deutsche Spiel in der WM-Qualifikation am Dienstag in Serbien (16.00 Uhr/ZDF) absagen müssen. Es wäre das erste Länderspiel für die Torhüterin seit fast drei Jahren gewesen.