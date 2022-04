Frauenfußball: 1. FC Köln verlängert mit Klett

"Die Torhüterposition ist auch in der nächsten Saison ein wichtiger Baustein unserer Kaderplanung", meinte Kölns Trainer Sascha Glass, "wir wollen uns dort so gut wie möglich aufstellen, deswegen sind wir sehr froh, dass sich Manon für eine Vertragsverlängerung entschieden hat. Sie passt nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Qualitäten, sondern auch charakterlich hervorragend in unser Team."