Dietrich will "neues Wahrnehmungszeitalter einläuten"

Beim Eröffnungsspiel der neuen Saison am 16. September zwischen der Eintracht und Bayern München in der Frankfurter Arena hofft Dietrich auf einen Bundesliga-Zuschauerrekord. "Die Bundesliga ist der Ort, wo die Menschen ihre EM-Heldinnen live im Stadion sehen können. Unser Spiel wird erst der Anfang sein. Ich spüre eine große Bereitschaft der Klubs, vermehrt in die großen Stadien zu gehen und neue, reichweitenstarke Plattformen zu nutzen", sagte der Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen.