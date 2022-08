Schalke: Rühl-Hamers für "Kulturwechsel" und mehr Diversität

Rühl-Hamers ruft dazu auf, der Frage nachzugehen, warum das so ist. "Aus welchen Gründen ist die Fußballbranche insbesondere für Frauen, die nicht von Hause aus fußballaffin sind, nicht interessant? Nach welchen Kriterien geht eine Frau, die ihr Studium abgeschlossen hat, in welche Branche - und wo steht der Fußball in dieser Reihe?", sagte sie.