Freigang muss nach Schulterverletzung pausieren

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt hat im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayern München (0:0) am Freitag eine Schultereckgelenkverletzung erlitten. Wie die Eintracht am Samstag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte, muss die Stürmerin eine Schiene tragen und „erst einmal“ mit dem Training aussetzen.