Rekordkulisse: 23.200 Fans sehen Bayern-Remis in Frankfurt

Das Ziel für diese Saison ist klar: Der Schwung durch die erfolgreiche EM in England soll mit in den Alltag genommen werden, mit dem Auftakt auf großer Bühne ein richtungsweisendes Signal gesetzt werden. Am Samstag (13.00 Uhr/MagentaSport) startet dazu Double-Gewinner VfL Wolfsburg mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp gegen die SGS Essen in die neue Spielzeit.