Bayern-Frauen festigen Platz drei - Freiburg bleibt dran

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag gegen den SV Meppen mit 3:1 (0:0) durch und festigte mit nun 13 Punkten den dritten Platz hinter Eintracht Frankfurt und Spitzenreiter Wolfsburg, der seine Führung am Nachmittag bei Werder Bremen aber ausbauen kann.