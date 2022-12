Bayern-Star Giulia Gwinn spricht über Comeback-Pläne nach neuem Kreuzband-Drama

Dass sie schon kurz nach der Verletzung schnell an die anstehende WM denken musste, gibt Gwinn aber gerne zu: „Im ersten Moment nach der Verletzung fängt man im Kopf schon sofort an, zu rechnen und überlegt, ob es reichen könnte. Die EM war ein so tolles Erlebnis, dass es immer eine Motivation ist, wieder so ein Highlight mit der Nationalmannschaft zu erleben.“